Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Судью Верховного суда оштрафовали за кражу фрикаделек

Судья Верховного суда Швеции попалась на краже продуктов из супермаркета

Фото: Shutterstock

Судья Верховного суда в Стокгольме, Швеция, получила штраф после того, как попалась на краже рождественской ветчины и фрикаделек из супермаркета. Об этом сообщает Daily Mail.

Охрана магазина поймала 67-летнюю Энн-Кристин Линдеблад на попытке тайком вынести в сумке рождественскую ветчину, фрикадельки, сосиски и сыр. Продукты она замаскировала другой сумкой.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября

Женщина с 2002 года работала в Верховном суде Швеции и оставила свой пост после сообщений о том, что в отношении нее ведется расследование.

Адвокат судьи Йохан Эрикссен заявил: «Она глубоко сожалеет о произошедшем». Он уточнил, что женщине предъявили обвинение в мелком воровстве. «В последнее время она ощущала серьезное давление на работе и в личной жизни, поэтому решила принять последствия всего этого. Она не участвовала в делах Верховного суда после инцидента и не будет в дальнейшем», — подчеркнул адвокат.

Главный прокурор Пер Николс заявил, что женщина признала факты, отрицая намерение украсть продукты. Суд приговорил женщину к штрафу в 50 тысяч шведских крон (443,7 тысячи рублей).

Линдеблад начала свою карьеру после того, как окончила Лундский университет в 1978 году.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обворовал сеть супермаркетов Asda на четыре тысячи фунтов стерлингов (437,1 тысячи рублей) и лишился возможности посещать магазины. Британец орудовал в магазинах родного Дадли, Бирмингема, Типтона, Олдби и Хейлсоуэна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Путину доложили о ситуации в Белгороде
Путин разрешил платить за иностранные самолеты в рублях
Лавров призвал дать гарантии безопасности России, Украине и Европе
Суд приговорил к сроку задержанного ФСБ члена террористической группировки
Названы самые популярные города для путешествий на поезде у россиян в апреле
Россия увидела больше понимания реальности со стороны Украины
Россиянам напомнили цитату Евтушенко о национальной идее
В Госдуме высказались о замене иномарок чиновников на российские машины
Женщина украла солярий на глазах у хозяйки салона красоты и попала на видео
Премьер Венгрии заявил о неспособности ЕС заменить российский газ американским
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.