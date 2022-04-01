Судью Верховного суда оштрафовали за кражу фрикаделек

Судья Верховного суда Швеции попалась на краже продуктов из супермаркета

Судья Верховного суда в Стокгольме, Швеция, получила штраф после того, как попалась на краже рождественской ветчины и фрикаделек из супермаркета. Об этом сообщает Daily Mail.

Охрана магазина поймала 67-летнюю Энн-Кристин Линдеблад на попытке тайком вынести в сумке рождественскую ветчину, фрикадельки, сосиски и сыр. Продукты она замаскировала другой сумкой.

Женщина с 2002 года работала в Верховном суде Швеции и оставила свой пост после сообщений о том, что в отношении нее ведется расследование.

Адвокат судьи Йохан Эрикссен заявил: «Она глубоко сожалеет о произошедшем». Он уточнил, что женщине предъявили обвинение в мелком воровстве. «В последнее время она ощущала серьезное давление на работе и в личной жизни, поэтому решила принять последствия всего этого. Она не участвовала в делах Верховного суда после инцидента и не будет в дальнейшем», — подчеркнул адвокат.

Главный прокурор Пер Николс заявил, что женщина признала факты, отрицая намерение украсть продукты. Суд приговорил женщину к штрафу в 50 тысяч шведских крон (443,7 тысячи рублей).

Линдеблад начала свою карьеру после того, как окончила Лундский университет в 1978 году.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обворовал сеть супермаркетов Asda на четыре тысячи фунтов стерлингов (437,1 тысячи рублей) и лишился возможности посещать магазины. Британец орудовал в магазинах родного Дадли, Бирмингема, Типтона, Олдби и Хейлсоуэна.