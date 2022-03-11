Мужчина обворовал сеть супермаркетов на 600 тысяч рублей и попался

Британец украл из супермаркетов родного графства продуктов на четыре тысячи фунтов

Житель Великобритании обворовал сеть супермаркетов Asda на четыре тысячи фунтов стерлингов (более 600 тысяч рублей) и лишился возможности посещать магазины. Об этом сообщает Metro.

43-летний Кеннет Холлис из города Дадли, графство Уэст-Мидлендс, попался после совершения серии краж продуктов из сетевых супермаркетов на территории графства, используя систему самообслуживания. Британец орудовал в магазинах родного Дадли, Бирмингема, Типтона, Олдби и Хейлсоуэна. «На кассе вы прикладывали к сканеру только пластиковые пакеты и сразу переходили к оплате, не утруждая себя взвешиванием купленного», — говорится в обвинительном заявлении суда.

Холлис признался, что действительно украл еду, и разрыдался перед судьями. Вынесение приговора назначили на апрель, а до этого времени мужчина не сможет посещать супермаркеты сети. «Держитесь подальше от магазинов сети Asda. Если вы окажетесь настолько глупы, чтобы попытаться совершить новое преступление, находясь под залогом, это серьезно усугубит ваше положение», — сказал судья Стивен Шоу.

Как сообщили представители правоохранительных органов, смягчающим обстоятельством в деле является то, что Холлис не совершал никаких правонарушений в течение последних 12 лет, однако сумма похищенного достаточно серьезная, чтобы суд мог приговорить его к реальному тюремному сроку.

Ранее сообщалось, что житель Индонезии украл с дороги работающий светофор. Похищенное устройство обнаружили в доме у родственника злоумышленника.