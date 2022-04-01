На Кузбассе впервые начнут выпускать коньяк

На Мариинском ликеро-водочном заводе в Кузбассе осенью начнут выпускать коньяк «Ардели»

На Мариинском ликеро-водочном заводе в Кузбассе впервые начнут выпускать коньяк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Запуск линии производства коньяка бренда «Ардели» с объемом четыре тысячи декалитров в год запланирован на осень 2022 года. «На данный момент коньяк в Кузбассе не производится. Открытие позволит расширить ассортимент ликеро-водочной продукции, производимой в регионе, в том числе в направлении импортозамещения», — говорится в сообщении.

Мариинский ликеро-водочный завод был построен в 1900 году. Предприятие занималось выпуском столового вина крепостью 40 градусов, а также 90- и 95-процентного спирта. В годы Великой Отечественной войны производились водоспасательные средства, изоляционные прокладки для пулеметов и самолетов, пробковые изделия и водка в металлических бочках. В 2002 году завод выпустил 38 дебютных бутылок водки Beluga — на данный момент бренд экспортируется более чем в 80 стран мира. Сейчас предприятие производит более 1,7 миллиона декалитров алкогольной продукции в год.

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