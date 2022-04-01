Бывший ректор российского вуза взыскал шесть миллионов рублей за незаконное дело

Оправданный экс-ректор ГУУ отсудил 6 млн рублей за незаконное обвинение во взятке на 7 млн

Преображенский суд Москвы удовлетворил иск бывшего ректора Государственного университета управления (ГУУ) Виктора Козбаненко, оправданного по обвинению в коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Истец требовал с Минфина России взыскать в его пользу компенсацию вреда, причиненного ему в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности. Он отсудил более шести миллионов рублей.

В 2017 году этот же суд вынес оправдательный приговор Козбаненко, которого обвиняли в получении взяток. Как считало следствие, экс-ректор ГУУ требовал у представителя компании семь миллионов рублей за помощь в заключении контракта на уборку помещений и территории вуза.