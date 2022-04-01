Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывший ректор российского вуза взыскал шесть миллионов рублей за незаконное дело

Оправданный экс-ректор ГУУ отсудил 6 млн рублей за незаконное обвинение во взятке на 7 млн

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Преображенский суд Москвы удовлетворил иск бывшего ректора Государственного университета управления (ГУУ) Виктора Козбаненко, оправданного по обвинению в коррупции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Истец требовал с Минфина России взыскать в его пользу компенсацию вреда, причиненного ему в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности. Он отсудил более шести миллионов рублей.

В 2017 году этот же суд вынес оправдательный приговор Козбаненко, которого обвиняли в получении взяток. Как считало следствие, экс-ректор ГУУ требовал у представителя компании семь миллионов рублей за помощь в заключении контракта на уборку помещений и территории вуза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
В России предложили меры по снижению цен на детское питание
В Йемене объявлено перемирие между хуситами и правительством
Известный певец купил роскошный дом в Лос-Анджелесе
В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса
В российском регионе автобус с 20 детьми попал в аварию
Samsung разрешила ремонтировать свои смартфоны вслед за Apple
В Москве продолжат выдавать денежную компенсацию одной категории граждан
Бывший ректор российского вуза взыскал шесть миллионов рублей за незаконное дело
Болгария обвинила российского дипломата в шпионаже
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.