Россия решила ускоренно избавлять Крым от мусора

Вице-премьер Абрамченко заявила о намерении обрабатывать в Крыму 100% отходов в 2024 году

Российское правительство решило ускоренно избавлять Крым от мусора. О намерении организовать на территории республики обработку 100 процентов твердых коммунальных отходов (ТКО) раньше запланированного срока сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

По словам чиновницы, в ближайшие годы на полуострове построят три современных мусороперерабатывающих комплекса. «Создание объектов обеспечит достижение цели, поставленной президентом страны — 100-процентная обработка твердых коммунальных отходов и снижение захоронения в два раза. Причем выполним эту задачу не к 2030-му, а уже в 2024 году. Это особенно важно учитывая планы по развитию туристического потенциала Крыма», — заявила Абрамченко.

Вице-премьер добавила, что реализация проектов избавит людей от соседства со старыми мусорными полигонами и стихийными свалками, а также позволит создать современную и технологичную систему утилизации отходов. На строительство предприятий планируют направить более восьми миллиардов рублей.

Абрамченко подчеркнула, что Крым может занять лидирующие позиции по реализации мусорной реформы. Чиновница поручила Российскому экологическому оператору (РЭО) совместно с региональным правительством проследить за применением лучших экологических решений и выполнением работ в срок.

«Проектирование объектов в настоящее время уже ведется и должно быть завершено осенью 2022 года. К созданию объектов планируется приступить в конце текущего года. Все участки подобраны, мы в графике, предусмотренном подписанной дорожной картой», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

В марте в РЭО заявили, что доля отечественного оборудования для обработки твердых коммунальных отходов достигает от 65 до 100 процентов. Для полного импортозамещения в сфере утилизации мусора, по оценке специалистов, потребуется один-два года.