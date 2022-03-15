Оценена зависимость утилизации мусора от импорта
Доля отечественного оборудования для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на предприятиях достигает от 65 до 100 процентов. Такую оценку дал Российский экологический оператор (РЭО), сообщает телеканал 360.
Для полного импортозамещения в сфере утилизации мусора необходимо один-два года. Зависимость отрасли от зарубежных поставок оператор оценивает невысоко: согласно данным РЭО, доля импортного оборудования на объектах обработки и утилизации ТКО, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году, составляет 34,4 процента.
«На объектах обработки ТКО доля импортного оборудования стремится к минимальной. На наиболее распространенных линиях сортировки она достигает нулевого процента, а на линиях с высокотехнологичными элементами, например, оптическими сепараторами, — до 35 процентов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Буцаев также рассказал, что доля импортного оборудования на производственных линиях по утилизации ТКО варьируется от нуля до ста процентов в зависимости от вида утилизируемых отходов. В РЭО посчитали необходимым создание госпрограммы финансового стимулирования для решения вопросов импортозамещения. Также оператор отметил, что важно обеспечить применение самых эффективных средств производства.
Ранее в феврале сообщалось, что жители России заплатили 174,9 миллиарда рублей за вывоз мусора. При этом населению и юридическим лицам был выставлен счет на 192,7 миллиарда рублей. Граждане оплатили 90,7 процента от данной суммы — на пять процентов больше, чем в 2020 году, когда из 186,5 миллиарда было оплачено 160 миллиардов.