Оценена зависимость утилизации мусора от импорта

В РЭО заявили, что доля отечественного оборудования для обработки ТКО достигает 65-100%

Доля отечественного оборудования для обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на предприятиях достигает от 65 до 100 процентов. Такую оценку дал Российский экологический оператор (РЭО), сообщает телеканал 360.

Для полного импортозамещения в сфере утилизации мусора необходимо один-два года. Зависимость отрасли от зарубежных поставок оператор оценивает невысоко: согласно данным РЭО, доля импортного оборудования на объектах обработки и утилизации ТКО, которые были введены в эксплуатацию в 2020 году, составляет 34,4 процента.

«На объектах обработки ТКО доля импортного оборудования стремится к минимальной. На наиболее распространенных линиях сортировки она достигает нулевого процента, а на линиях с высокотехнологичными элементами, например, оптическими сепараторами, — до 35 процентов», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Буцаев также рассказал, что доля импортного оборудования на производственных линиях по утилизации ТКО варьируется от нуля до ста процентов в зависимости от вида утилизируемых отходов. В РЭО посчитали необходимым создание госпрограммы финансового стимулирования для решения вопросов импортозамещения. Также оператор отметил, что важно обеспечить применение самых эффективных средств производства.

Ранее в феврале сообщалось, что жители России заплатили 174,9 миллиарда рублей за вывоз мусора. При этом населению и юридическим лицам был выставлен счет на 192,7 миллиарда рублей. Граждане оплатили 90,7 процента от данной суммы — на пять процентов больше, чем в 2020 году, когда из 186,5 миллиарда было оплачено 160 миллиардов.