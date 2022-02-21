Россияне заплатили миллиарды за избавление от мусора

Жители России заплатили 174,9 миллиарда рублей, чтобы избавиться от мусора. Эта сумма закрыла большую часть долга населения за вывоз отходов в 2021 году, сообщает телеканал «360».

По словам генерального директора публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Дениса Буцаева, населению и юридическим лицам был выставлен счет на 192,7 миллиарда рублей. Россияне оплатили 90,7 процента от данной суммы — на пять процентов больше, чем в 2020 году, когда из 186,5 миллиарда было собранно 160 миллиардов.

Выше всего процент собираемости платежей за вывоз мусора оказался в регионах Центрального федерального округа, составив 93,3 процента — на 0,9 процентного пункта больше, чем в 2020-м. Компании «Центр Экологической Безопасности», «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» в Татарстане и «Югра-Экология» в ХМАО приблизились к стопроцентной собираемости — эти организации получили более 99 процента от всех платежей. В РЭО отметили, что улучшить собираемость удалось благодаря отказу от услуг расчетно-кассовых центров и других агентств, а также благодаря заключению прямых договоров с россиянами.

Представитель компании также объяснил, чем чреват неоплаченный вывоз мусора. «Низкие платежи населения приводят к отсутствию оборотных средств у региональных операторов, так как банки не готовы кредитовать проблемные активы, к росту их долгов перед подрядчиками и рискам лишиться статуса регионального оператора за отсутствие банковских гарантий на обеспечение услуг по вывозу отходов», — заявил он. Регионами с худшими показателями стали Ингушетия (16,5 процента), Алтай (28 процента) и Магаданская область (34,2 процента). По словам экспертов, низкий процент собираемости в них связан с большими расстояниями до потребителей и отсутствием доступа к персональным данным жителей для взыскания долгов.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии сообщило о запрете на выбрасывание бытовой техники и компьютеров. С 1 марта 2022 года жителям страны придется сдавать вышедшую из строя технику на утилизацию вместо того, чтобы оставлять ее в мусорных контейнерах. В список предметов, попадающих под новое правило, войдет 182 вида товаров.