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ВСУ обстреляли Донецк крупнокалиберными снарядами

ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка минами калибром 120 мм

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка крупнокалиберными снарядами. По информации представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – прим. «Ленты.ру») по направлению: 22.15 — населенный пункт Пески — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров», — сообщается в Telegram-канале представительства ДНР.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли аэропорт Донецка. По информации властей республики, ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 122 миллиметра.

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Марина Совина
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