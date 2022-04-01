Макрон и Зеленский обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе

Президенты Франции и Украины созвонились и обсудили ситуацию в Мариуполе

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский созвонились и обсудили гуманитарную ситуацию в Мариуполе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Владимир Зеленский попросил президента Макрона содействовать усилиям по достижению режима прекращения огня, чтобы провести эвакуацию из Мариуполя», — подчеркнул он. Кроме того, президент Франции заверил коллегу «в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

В свою очередь Зеленский призвал Макрона продолжать прилагать дипломатические усилия, чтобы достичь перемирия.

29 марта первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что силы республики взяли под контроль центр Мариуполя. Он уточнил, что в городе продолжается зачистка от украинских нацбатов, и добавил, что бои также идут на горловском и донецком направлениях.