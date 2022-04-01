Бывшего главу Марий Эл лишили участка с домом за 48 миллионов рублей

Суд изъял у экс-главы Марий Эл Маркелова участок с недостроенным многоквартирным домом

Суд Йошкар-Олы конфисковал у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, осужденного на 13 лет заключения за коррупцию, земельный участок с недостроенным многоквартирным домом стоимостью 48 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение было принято по иску республиканской прокуратуры. Недвижимость изъята в доход государства как имущество, нажитое преступным путем на незаконные доходы. Прокуратура установила, что Маркелов в 2013 году приобрел участок в Йошкар-Оле площадью более трех тысяч квадратных метров, на котором был построен фундамент многоквартирного дома. Застройщиком была крупнейшая в регионе компания «Телекомпания 12 регион», связанная с Маркеловым, но возведение дома было заморожено после его отставки и ареста.

«Практически это центр города, огороженная территория. Стали выяснять, кому принадлежит земельный участок, кто застройщик и почему заморожена стройка. Выяснили, что объект принадлежит бывшему главе», — пояснили в прокуратуре.

Ранее суд конфисковал в пользу государства более сотни объектов недвижимости и роскоши на общую сумму в 2,8 миллиарда рублей, принадлежавших Маркелову.

Он руководил Марий Эл с 2001 года по 6 апреля 2017 года, когда президент России отправил его в отставку. А через неделю экс-главу задержали по подозрению в получении взятки в размере 235 миллионов рублей и этапировали в Москву, где он был арестован.

15 февраля 2021 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал Маркелова виновным в совершении преступления и приговорил к 13 годам заключения.