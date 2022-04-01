Венесуэла начала продавать металлолом за валюту

В Венесуэле попытались компенсировать нехватку твердой валюты продажей металлолома

Венесуэла, находящаяся под американскими санкциями, пытается превратить отходы в источник иностранной валюты. Страна массово собирает и продает металлолом, сообщает Reuters.

Источники Reuters утверждают, что государственные и частные компании стали распродавать собственное имущество — например, заводское оборудование или автомобили по цене лома. К владельцам предприятий присоединились и рядовые рабочие — они воруют казенную технику и аппаратуру.

Так, по словам очевидцев, в северной части Монагаса демонтированы резервуары и трубы нефтяного завода. Водители грузовиков рассказали, что торговля ломом выгодна и приносит доход в размере десяти минимальных зарплат — МРОТ в Венесуэле составляет 30 долларов. «Все работают с металлоломом. Раньше такого не было», — подчеркнул местный водитель Антонио Астудильо. Слухи о массовом расхищении имущества предприятий власти не подтвердили — Минсвязи и Минпроизводства проигнорировали запросы журналистов.

В апреле 2019 года США отказались закупать топливо у Венесуэлы, а американским финансовым организациям запретили платить за местную нефть в долларах. На фоне снижения добычи Венесуэла столкнулась с нехваткой твердой валюты. Теперь Боливарианская республика вынуждена продавать лом на экспорт, чтобы выжить. Экспорт металлолома страна наладила еще в 2020 году, а спустя год президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос назвал металлический мусор «стратегическим ресурсом» и призвал граждан продавать его в больших количествах.

Среди главных импортеров венесуэльского лома оказались Турция, Индия и Тайвань. За экспорт лома, по словам источников, отвечает госкорпорация Ezequiel Zamora, которая торгует сырьем за счет подписания частных контрактов в обход санкций США. Иностранные компании платят Zamora наличными в долларах, а затем договариваются об экспорте материала. Госкорпорация ситуацию не комментирует. По данным консалтинговой фирмы Import Genius, занимающейся сбором таможенных документов, за 2021 год из двух главных портов Венесуэлы экспортировано 45,5 тысячи тонн железного, стального и медного лома на сумму 55 миллионов долларов — это в два раза больше, чем в 2020 году. На международном рынке лом, который местные частные компании покупают по цене от 80 до 120 долларов за тонну, продается по цене от 300 до 700 долларов.