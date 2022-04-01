Великобритания разрешила российскому ЦБ платить по валютным займам до 30 июня

Минфин Великобритании разрешил ЦБ России платить по валютным займам до 30 июня 2022 года

Минфин Великобритании выдал генеральную лицензию, которая позволяет оказывать услуги по проведению платежей по суверенному российскому долгу сроком до 30 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства.

«Лицо может предоставлять финансовые услуги с целью получения и дальнейшего перечисления нерублевых платежей по процентам или купонам или платежей по векселю или по выплате основного долга от ЦБ России, Национального фонда благосостояния и Министерства финансов Российской Федерации», — говорится в заявлении британского Минфина.

Разрешение относится к российским валютным займам, которые выпущены до 1 марта 2022 года. Лицензия будет действовать до 30 июня.

Ранее Британия допустила усиление антироссийских санкций по вопросу доступа Москвы к международной платежной системе SWIFT. Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.