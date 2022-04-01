Мосбиржа захотела вернуть клиентов из части иностранных государств

Иностранные резиденты из дружественных стран оказались отрезаны от фондового рынка России

Иностранные инвесторы из части дружественных государств, в том числе Белоруссии и Казахстана, имеющие российский вид на жительство (ВНЖ) и являющиеся налоговыми резидентами РФ, оказались отрезаны от фондового рынка и столкнулись с блокировкой счетов в России, пишет газета «Ведомости».

О проблемах рассказали несколько клиентов «БКС мир инвестиций» из таких стран, у которых есть и ВНЖ, и налоговое резидентство. Брокер заявил, что «внутренняя позиция компании – временно ограничить все виды операций, в том числе открытие счетов новым клиентам-нерезидентам (дружественным и недружественным)». Там ссылаются на правила Московской биржи о проведении торгов в секции фондового рынка: в секциях фондового рынка, репо, рынка депозитов и кредитов биржа не допускает подачу заявок и совершение сделок иностранцами. Компания действует в рамках ограничений, которые устанавливают биржа и регулятор.

В Мосбирже говорят, что клиенты из Казахстана и Белоруссии формально нерезиденты. Представитель площадки заявил, что там хотели бы вернуть им возможность совершать операции и ждут «соответствующих разъяснений от Банка России».

Центробанк запретил российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов в конце февраля, а также лишил тех возможности получать доход от ценных бумаг. Позже президент Владимир Путин подписал указ, по которому все нерезиденты из «недружественных стран» могут получать средства по финансовым инструментам и долговым обязательствам российских эмитентов только в рублях на счета типа С (открываются для финансовых отношений с нерезидентами). Такой же порядок действует и для нерезидентов из других стран, однако ЦБ может устанавливать и другой порядок исполнения обязательств.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев объяснил, что между указом и подходом ЦБ есть коллизия: Банк России ограничивает операции нерезидентов из дружественных стран. По его мнению, инвесторы из дружественных стран, в первую очередь Белоруссии и Казахстана, должны иметь равные с российскими права на операции.

В «Финаме» рассказали, что ограничения со стороны Банка России введены для всех профучастников, и компания в настоящее время ведет диалог с регулятором, Мосбиржей и НАУФОР, чтобы уйти от избыточного регулирования, возникшего при реализации указа. Руководитель управления клиентского сервиса брокера Дмитрий Леснов сообщил, что от ограничений пострадали тысячи клиентов компании из стран, не входящих в список «недружественных». По мнению представителя «Открытие инвестиций», проблема связана с вопросами трактовки резидентства — по валютному законодательству или в связи с счетами типа С и установленным для них режимом. Текущую ситуацию с блокировками он связывает именно с этой ситуацией.

Временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов Центральный банк ввел с 28 февраля. Указ Путина был подписан в начале марта.