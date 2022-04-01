Предсказан срок импортозамещения иностранных самолетов в России

«Ростех» заявил о планах поставить к 2030 году 500 гражданских самолетов

К 2030 году госкорпорация «Ростех» намерена поставить на российский рынок более 500 гражданских отечественных самолетов. О планах по импортозамещению в отрасли сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Речь идет о проектах МС-21, SSJ-100, Ил-114, а также увеличении серийного производства Ту-214 и Ил-96. В компании заявили, что перенастраиваться будет целая отрасль — для этого потребуется «время, ресурсы, максимальное напряжение».

Специалисты АТОР также отметили, что в 2022 году на российском рынке должны были появиться только 20 самолетов SSJ-100 и четыре МС-21 — при этом их поставки маловероятны, так как техника оснащена зарубежными двигателями, а версии с отечественным ПД-14 еще не сертифицирована. «Получается, что для достижения плановых показателей объем производства уже со следующего года должен быть увеличен минимум в три раза», — оценили планы «Ростеха» в АТОР.

Ранее в марте президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время невозможно взаимодействовать с партнерами в авиаотрасли в прежнем режиме. Кроме того, глава государства считает, что доля отечественных самолетов должна существенно вырасти в ближайшие 10 лет.