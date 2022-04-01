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Названы условия для согласия США на нейтральный статус Украины

Политолог Грациани заявил, что США дадут согласие на нейтральный статус Украины после ЕС

Фото: Shutterstock

Соединенные Штаты дадут согласие на нейтральный статус Украины только после того, как это сделают страны Европейского Союза (ЕС). Такое условие назвал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

Он напомнил, что свою готовность предоставить Украине гарантии безопасности уже высказали Германия и Франция, но необходимо, чтобы к ним присоединились и другие страны — особенно центрально- и западноевропейские.

При этом политолог не исключил, что позиция США по вопросу нейтралитета Украины со временем изменится. «В рамках стратегии США вопрос национального суверенитета той или иной страны используется для провоцирования кризисов в регионах, граничащих с Российской Федерацией», — сказал он.

Ранее директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд сообщила, что США в настоящее время не готовы дать Украине гарантии безопасности, у Вашингтона пока нет конкретных решений, но переговоры по поводу обеспечения суверенитета и безопасности ведутся постоянно.

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Валентина Шварцман
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