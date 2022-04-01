Трюдо прокомментировал извинения Папы Римского в отношении индейцев Канады

Премьер Трюдо принял извинения Папы Римского Франциска из-за школ-интернатов в Канаде

Извинения папы Римского Франциска в связи с жестоким обращением в отношении детей индейцев в специальных школах-интернатах Канады, которые ранее управлялись Римско-католической церковью, являются шагом к признанию правды о прошлом, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщает РИА Новости.

«Сегодняшнее извинение [понтифика] — это шаг вперед к признанию правды о нашем прошлом. Но еще многое предстоит сделать», — прокомментировал политик. Он принял извинения и выразил надежду, что Франциск в будущем лично посетит Канаду и принесет извинения за действия церкви коренным народам Канады лично.

Ранее Папа Римский Франциск попросил прощения у Бога и коренных народов Канады в связи с скандальными и жестокими фактами деятельности школ-интернатов для детей коренного канадского населения, которые находились под контролем Римско-католической церкви.

24 марта пресс-служба канадского премьер-министра сообщила о введении нового пакета санкций против Москвы, который коснется экспорта определенных товаров и технологий в Россию. Речь идет о введении новых запретов в соответствии с Положением об особых экономических мерах.