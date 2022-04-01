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Представитель ООН приедет в Москву и Киев для обсуждения перемирия

Замгенсека ООН Гриффитс приедет в Москву и Киев, чтобы обсудить гуманитарное перемирие

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приедет в Москву и Киев в ближайшие дни, чтобы обсудить вопросы перемирия и прекращения украинского кризиса. Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерриш, цитату приводит РИА Новости.

В воскресенье, 3 апреля, Гриффитс должен посетить Москву, затем представитель ООН прибудет в Киев. Он обсудит «перспективы достижения гуманитарного прекращения огня на Украине», рассказал Гутерриш.

«Я попросил Мартина Гриффитса добиваться достижения гуманитарного прекращения огня на Украине. Он отправится в Москву в воскресенье, а затем посетит Киев, что означает, что мы не сдаемся», — подчеркнул генсек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. По словам президента, так Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Виктория Кондратьева
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