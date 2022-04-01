Силовые структуры
Россиянин расчленил убитого им друга и вынес тело в мешках
В Пензенской области задержан убивший и расчленивший друга россиянин
В Пензенской области задержан убивший друга россиянин. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, жестокая расправа произошла 26 марта в городе Нижний Ломов после совместного распития алкоголя. Ее причиной стала ссора, в ходе которой подозреваемый зарезал своего товарища, а после, надеясь скрыть улики, расчленил его тело, разложил по мешкам и вынес останки на улицу. Однако подозрительные действия убийцы заметили соседи, которые вызвали полицию.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят опрос свидетелей. Назначены ряд экспертиз, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
29 марта сообщалось, что в Архангельской области 41-летнему россиянину удалось выжить после нападения уголовника с топором.