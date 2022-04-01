Названы самые популярные города для путешествий на поезде у россиян в апреле

Билеты на поезда в Москву и Санкт-Петербург пользуются наибольшим спросом у россиян

Москва, Санкт-Петербург и Краснодар стали самыми популярными городами для путешествий на поезде в апреле. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, аналитики назвали наиболее востребованные направления на основе данных о билетах, оформленных россиянами с 1 по 29 марта для путешествий в период с 1 по 30 апреля.

Наибольшим спросом пользуются поездки в Москву из регионов, на столицу приходится около 25 процентов от всех бронирований. Средняя стоимость билетов в одну сторону составляет 2,9 тысячи рублей.

На втором месте разместился Санкт-Петербург, куда оформлено 12 процентов билетов от общего объема продаж. Средний чек равен 2,8 тысячи рублей. В пятерку лидеров также вошли Краснодар (2,8 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (3,2 тысячи рублей) и Симферополь (5,6 тысячи рублей).

Кроме того, россияне активно интересуются билетами на поезда в Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Новосибирск, Саратов, Волгоград, Самару, Ярославль, Анапу, Омск и Уфу.

Ранее РЖД анонсировали запуск порядка 400 дополнительных поездов на майские праздники по самым популярным направлениям. Перевозчик ожидает, что пиковые даты выезда на праздники придутся на 29, 30 апреля и 6 мая, в обратном направлении — на 3 и 9, 10 мая.