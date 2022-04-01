Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с «Политической России»

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с издания «Политическая Россия»

Роскомнадзор потребовал от видеосервиса YouTube снять ограничения с группы каналов издания «Политическая Россия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять наложенные ограничения с группы каналов независимого интернет-издания "Политическая Россия", а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия платформы в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Регулятор призвал американскую корпорацию Google, владеющую YouTube, незамедлительно прекратить какие-либо ограничения в отношении российских СМИ и ресурсов. В ведомстве также заявили, что компания должна обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с российским законодательством.

Отмечается, что на сегодняшний день Роскомнадзор зафиксировал около 60 актов цензуры в отношении страниц СМИ, просветительских кинопроектов, российских общественных деятелей и организаций.

О том, что YouTube заблокировал каналы «Политической России», стало известно 30 марта. Администрация платформы ограничила доступ к каналам без объяснения причин.

Ранее 26 марта Роскомнадзор обратился к администрации YouTube с требованием снять ограничения с видео на официальном аккаунте Минобороны России и объяснить причины, по которым они были введены. Регулятор назвал подобные ограничения недопустимыми.