В Московском зоопарке сурок прокопал туннель в вольер к пунчане и сбежал

Сурок по кличке Арчи сбежал из Московского зоопарка

В Московском зоопарке сурок по кличке Арчи прокопал туннель в другие вольеры и сбежал вместе с пунчаной — южноамериканским грызуном, который жил по соседству. Об этом сообщается на сайте издания KP.RU

Сотрудники зоопарка рассказали, что Арчи жил в вольере с двумя самками — Сарой и Нагайной. Все три сурка на зиму ушли в спячку. «У них есть постоянная сурчина, в которой грызуны ежегодно ложатся в спячку. Точной карты этой сурчины у нас нет, но мы знаем расположение выходов, которые, конечно, находятся на территории вольера. И знаем главный выход — он расположен рядом с зимовальной камерой», — объяснили представили зоопарка.

Обычно весной Арчи просыпался раньше всех, но в этом году первыми из сурчины показались самки, а самца нигде не было. Сотрудники забеспокоились и начали поиски сурка. Вскоре выяснилось, что Арчи видели в Доме птиц, куда он попал через подкоп, затем сурок побывал в гостях у больших панд. Работники службы безопасности зоопарка обнаружили отверстия и в вольерах хохлатых гокко и пунчаны. При этом также сообщается, что пунчана пропала вместе с Арчи.

Где сейчас находится Арчи и пунчана, неизвестно. Поиски беглецов продолжаются.

Пунчана — вид млекопитающих из семейства агутиевых отряда грызунов. Зверьки распространены в Южной Америке, в бассейне Амазонки. Такие животные населяют влажные тропические леса.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургский зоопарк предложил россиянам поучаствовать в необычной акции «День пожирателей бывших», приуроченной ко Дню всех влюбленных 14 февраля. Участникам нужно присвоить тараканам имена своих бывших, объяснив при этом причину, по которой бывшего партнера нужно «скормить» животным, после чего этими насекомыми накормят местных сурикатов и рыб.