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Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ

Камеры зафиксировали момент пуска ракет с вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Камеры зафиксировали момент пуска ракет с вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде. Ролик был опубликован в сообществе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте».

На видео видно, как две боевые машины по очереди выпускают, предположительно, неуправляемые реактивные снаряды (НУРС). После этого вертолеты на высокой скорости и малой высоте улетают.

Марина Совина
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