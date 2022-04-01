Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде вертолетами ВСУ

Камеры зафиксировали момент пуска ракет с вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Камеры зафиксировали момент пуска ракет с вертолетов ВСУ по нефтебазе в Белгороде. Ролик был опубликован в сообществе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте».

На видео видно, как две боевые машины по очереди выпускают, предположительно, неуправляемые реактивные снаряды (НУРС). После этого вертолеты на высокой скорости и малой высоте улетают.