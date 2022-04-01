Россия увидела больше понимания реальности со стороны Украины

Лавров заявил, что Украина демонстрирует больше понимания реальности по Крыму и Донбассу

Украина на переговорах продемонстрировала понимание реальности по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе», — сказал глава МИД.

Лавров также призвал к продолжению переговоров с Украиной. Он рассказал, что Москва готовит реакцию на предложения, выдвинутые Киевом во время последнего раунда в Стамбуле.

«Там есть движение вперед, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украины быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе», — отметил глава российского МИД.

По его словам, безъядерный внеблоковый нейтральный статус Украины «осознается как абсолютная необходимость».