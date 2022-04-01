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Red Hot Chili Peppers получили звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Группа Red Hot Chili Peppers получила именную звезду на голливудской «Аллее славы»

Фото: Jon Kopaloff / Getty Images

Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers получила именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом стало известно в ходе трансляции издания Variety.

Торжественная церемония размещения памятного знака прошла под хит коллектива Can't Stop. В ней приняли участие все четыре участника Red Hot Chili Peppers: Энтони Кидис, Майкл «Фли» Бальзари, Джон Фрушанте и Чед Смит. «Меня тошнило на "Аллее славы", я спал на этом бульваре, я топтал эти звезды не как турист, а как человек, убегавший от полицейских или кредиторов», — сказал Кидис.

Отмечается, что в пятницу, 1 апреля, группа выпустила новый альбом под названием Unlimited Love. Исполнительным продюсером пластинки вновь стал Рик Рубин, с которым музыканты сотрудничают с 1990-х годов.

Группа Red Hot Chili Peppers была основана в 1983 году вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Бальзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом.

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Сергей Равин
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