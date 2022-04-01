В России захотели снять ограничения на полеты в 40 стран

Российский оперштаб запланировал снять ограничения на полеты в 40 стран

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции захотел снять ограничения на полеты из России в порядка 40 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«На последнем заседании Оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», — рассказал собеседник ТАСС. Данную информацию о планах ведомства подтвердили также несколько источников в авиаотрасли.

Ранее в апреле авиакомпания «Россия» анонсировала запуск регулярных прямых рейсов из Сочи в Каир с 7 апреля. Полеты будут осуществляться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Всего на борту 87 мест: 75 в экономклассе и 12 в бизнес-классе.

