СК завел дело на избивавшего ученика тренера по спортивной гимнастике

В Новосибирске тренер по гимнастике бил ученика за неправильное выполнение элементов

В Новосибирске в отношении 41-летнего российского тренера по спортивной гимнастике завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, во время тренировок в одном из спортивных центров города, обвиняемый избивал 12-летнего школьника за неправильное выполнение гимнастических элементов на перекладине. СКР возбудил дело по статье 156 УК РФ («Жестокое обращение с несовершеннолетним»).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.

4 февраля сообщалось, что в Твери суд дал бывшему тренеру по баскетболу пять лет за распространение детской порнографии.