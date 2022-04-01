Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СК завел дело на избивавшего ученика тренера по спортивной гимнастике

В Новосибирске тренер по гимнастике бил ученика за неправильное выполнение элементов

Фото: Globallookpress.com

В Новосибирске в отношении 41-летнего российского тренера по спортивной гимнастике завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, во время тренировок в одном из спортивных центров города, обвиняемый избивал 12-летнего школьника за неправильное выполнение гимнастических элементов на перекладине. СКР возбудил дело по статье 156 УК РФ («Жестокое обращение с несовершеннолетним»).

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.

4 февраля сообщалось, что в Твери суд дал бывшему тренеру по баскетболу пять лет за распространение детской порнографии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссар допустил передачу Украине конфискованного имущества россиян
Кардиохирург Лео Бокерия назвал россиянам простой рецепт здоровья и долголетия
Россиянин расчленил убитого им друга и вынес тело в мешках
Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян
Рудковская раскрыла правду о пластических операциях на груди
Глава МАГАТЭ рассказал о договоренностях с Россией и Украиной
В Европе из-за санкций застряли тысячи контейнеров с товарами для России
Губерниев оценил решение Симона Фуркада порвать флаг Франции ради россиян
Раскрыто название нового небоскреба «Москва-Сити»
Фермер нанял человека в костюме самого опасного медведя в мире для охраны поля
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.