Бывшему тренеру по баскетболу дали срок за распространение детской порнографии

В Твери суд дал бывшему тренеру по баскетболу пять лет за распространение детской порнографии. Полученный срок он проведет в колонии. Об этом вa пятницу, 4 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в период с 2016 по 2020 год мужчина с помощью своей страницы в социальной сети распространял порнографические материалы с участием не достигших 14-летнего возраста детей. СКР возбудил и расследовал в отношении тренера уголовное дело по статье 242 УК РФ («Незаконное распространение порнографических материалов»).

Отмечается, что следователями было допрошено свыше 40 свидетелей, проведен ряд комплексных экспертиз.

18 января сообщалось, что в Костроме тренера женской футбольной команды арестовали за домогательства к девочкам-подросткам.