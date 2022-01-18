Российского футбольного тренера арестовали за домогательства к девочкам

Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца тренера женской футбольной команды, подозреваемого в домогательствах к девочкам-подросткам. Об этом во вторник, 18 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Костромского областного суда.

По данным следствия, ему вменяют статьи 135 («Совершение развратных действий в отношении двух или более лиц») и 134 («Половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет») УК РФ. Как сообщает «Интерфакс», речь идет о тренере команды «Пантера». Раньше он работал учителем физкультуры в школе.

17 января сообщалось, что несколько 15-16-летних воспитанниц «Пантеры» заявили о домогательствах со стороны главного тренера. По словам девочек, с 2020 года они состояли с ним в близких отношениях.

В ноябре 2021-го в Москве против тренера по большому теннису возбудили уголовное дело за совращение школьницы. Родители увидели в телефоне девочки сообщения интимного характера от тренера и обратились в правоохранительные органы.