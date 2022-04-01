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В США объяснили решение разрешить российскому ЦБ платить по валютным займам

В Минфине США объяснили решение выдать ЦБ России лицензию для оплаты суверенного долга

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Лицензия на выплату российского госдолга направлена на предотвращение ущерба западным финансовым учреждениям, которые владеют российским долгом, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минфина США.

Ранее 1 апреля Минфин Великобритании выдал генеральную лицензию, которая позволяет оказывать услуги по проведению платежей по суверенному российскому долгу сроком до 30 июня. Разрешение относится к российским валютным займам, которые выпущены до 1 марта 2022 года.

Ранее РБК со ссылкой на российский Минфин сообщил, что страна смогла использовать валюту для выплат по внешнему госдолгу, несмотря на санкции. После заморозки валютных активов ЦБ Минфин выплатил держателям своих долларовых облигаций уже почти 300 миллионов долларов.

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Алина Гончарова
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