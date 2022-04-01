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Туристка рискнула поехать в отпуск с бывшим возлюбленным и стала звездой в сети

Американка прославилась в сети из-за рассказа о лучшем отпуске с бывшим парнем

Кадр: @lydia.bird

Американская туристка рассказала в сети о том, как рискнула отправиться в отпуск с бывшим возлюбленным, и прославилась в сети — ее пост в TikTok набрал более 13 миллионов просмотров и более 2,3 миллиона лайков, сделав девушку звездой. На историю обратили внимание в Daily Mail.

18-летняя Лидия Берд (Lydia Bird) из Коннектикута еще в начале года вместе с парнем купила тур в Доминиканскую Республику. За месяц до поездки пара рассталась — девушка попыталась вернуть часть своих денег, однако туроператор сообщил, что отменить путешествие или получить возмещение невозможно.

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«Я долго не решалась поехать в путешествие, потому что наш разрыв был совсем недавно. Однако я убеждена, что бывшие возлюбленные могут быть лучшими друзьями», — посчитала Берд.

По словам американки, «отпуск оказался таким же, как и любой другой, если не лучше». Так, туристам удалось поддерживать хорошие отношения и общаться: вместе они проводили время на пляже и ужинали. При этом им пришлось ночевать в одной кровати, так как отель не смог предоставить им два раздельных спальных места.

Ранее в марте 2021 года пара туристов бросила свою работу ради обнаженных фотографий в путешествиях и прославилась в социальных сетях. Так, танцоры из Глазго начали посещать разные страны вместе еще в 2019 году. Их увлечение позировать голышом возникло позже — когда в одной из своих поездок они поплавали в водопаде без одежды.

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Дарья Рыбак
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