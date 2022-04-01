В Голубом озере в Кабардино-Балкарии провели тренировочные занятия

Спасатели МЧС провели занятия по погружению на Голубом озере в Кабардино-Балкарии.

Спасатели МЧС России провели учебно-тренировочные занятия по глубоководному погружению на нижнем Голубом озере в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, водолазы отряда «Центроспас» в течение 10 дней осуществят погружения на средние и большие глубины. Помимо них, в практических мероприятиях принимают участие водолазы-спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Отмечается, что специалисты отрабатывают методы плавучести, различные способы поиска пострадавших.

Согласно материалу, Голубое озеро, выбранное для занятий, признано вторым по глубине карстовым озером в мире. Максимальная глубина водоема составляет 279 метров. Озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса по Цельсию, оно расположено оно на высоте 809 метров над уровнем моря.

Ранее в марте стало известно, что волонтеры спасли жизнь лису, которого сбил поезд под Екатеринбургом. Отмечалось, что животное едва не лишилось зрения, однако неравнодушным россиянам удалось это предотвратить.