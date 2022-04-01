Welt am Sonntag: власти ФРГ одобрили предоставление Украине бронетранспортеров

Правительство ФРГ одобрило предоставление Украине бронетранспортеров (БТР), сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила поставку Киеву 58 единиц техники типа PbV-501, предположительно, из запасов ГДР, которые в настоящее время находятся в собственности Чехии. Изначально БТР находились в ведении бундесвера, а в конце 90-х годов их передали шведской армии. Позже она продала их чешской компании, которая теперь стремится продать их Украине.

Примечательно, что предложение передать БТР Украине ранее было отклонено федеральным правительством Германии. Чешская компания планировала передать бронетранспортеры Киеву еще в 2019 году. Тогда было подано официальное заявление в правительство, но его отклонили. Правительство Ангелы Меркель, занимавшей тогда пост канцлера, взяло на себя обязательство не поставлять оружие на Украину.

Отмечается, что БТР не будут поставлены немедленно, потому что еще нуждаются в ремонте. Процесс займет несколько недель.

Ранее газета Die Welt сообщила, что между Германией и Украиной отсутствует согласие относительно того, какое оружие необходимо поставлять на нынешнем этапе. Как отмечает газета, Украина требует от ФРГ, в первую очередь, разведывательные и боевые дроны, так называемые радары артиллерийской разведки.