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В США усомнились в поддержке Киева

CNN сообщил, что США вряд ли предоставят требуемые Украиной гарантии безопасности

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

США и их союзники вряд ли предложат Украине те гарантии безопасности, которые ранее требовал Киев, сообщает CNN с ссылкой на источники в Вашингтоне.

По их информации, союзники по НАТО прорабатывают предоставление альтернативных гарантий безопасности в случае, если Киев откажется от заявки на членство в альянсе в качестве уступки в мирных переговорах с Россией.

Источники CNN усомнились в том, что в конечном счете уровень поддержки США позволит Вашингтону предоставить те гарантии безопасности, которые требует Киев.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал Североатлантический альянс продуктом времен холодной войны. «НАТО должна была быть распущена после распада СССР», — сказал дипломат.

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Дмитрий Сотак
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