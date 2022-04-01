В России задумались о бессрочном ВНЖ для высококвалифицированных иностранцев

«Ведомости»: высококвалифицированным иностранцам в России хотят выдавать бессрочный ВНЖ

Правительство России задумалось о бессрочном виде на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированных иностранцев. Соответствующие поправки в закон разработало Минэкономразвития, передает газета «Ведомости».

Предполагается, что иностранный специалист сможет получить бессрочный ВНЖ, если он уже работает в России и платит налоги, а также имеет вид на жительство. В иных случаях документ будут выдавать только на срок действия разрешения на работу.

В то же время требования к специалистам из-за рубежа хотят повысить. Для получения ВНЖ необходимо будет иметь определенный набор навыков, а также зарабатывать не менее 750 тысяч рублей за квартал. На данный момент требуется, чтобы доход был не менее 167 тысяч рублей в месяц (501 тысяча рублей в квартал).

Как объяснили авторы инициативы, новые правила помогут привлечь востребованных экономикой иностранцев на постоянное место жительства в Россию, а также создать дополнительные условия ведения бизнеса. Планируется, что закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выразило готовность финансово поддержать «белых хакеров», которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем.