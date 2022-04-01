Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Минцифры решило поддержать «белых хакеров»

Минцифры предложило обсудить финансовую поддержку «белых хакеров» в России

Фото: Kacper Pempel / Illustration / Reuters

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выразило готовность финансово поддержать «белых хакеров». Об этом говорится на сайте ведомства.

Этичные («белые») хакеры специализируется на тестировании безопасности компьютерных систем. В связи с этим Минцифры предложило крупным компаниям обсудить идею вложения средств в проведение анализа систем на наличие в них уязвимостей (так называемых «пентестов») и в программу Bug Bounty.

В сообщении подчеркивается, что ведомство готово софинансировать пилотные проекты. Кроме того, Минцифры поддерживает фактический переход к реальному тестированию и выявлению уязвимостей.

Ранее директор РАЭК, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Плуготаренко прокомментировал процесс привлечения «белых хакеров» в Россию. По его словам, идея создании российской платформы не нова, она была еще в конце прошлого года. В то же время он отметил, что существует проблема с оплатой труда таких специалистов, поскольку они «довольно дороги и большинство компаний не может их себе позволить».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В МИД Украины увидели усталость некоторых стран от антироссийских санкций
В России снизился наркотрафик из Украины
Беженки с Украины получат маткапитал в России
В гараже на юге Москвы нашли обугленные трупы
Минцифры решило поддержать «белых хакеров»
Спрятанное ребенком в церкви письмо нашли через 125 лет
Названы условия для согласия США на нейтральный статус Украины
Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Врач-диетолог перечислил опасные для переболевших коронавирусом продукты
В СПЧ рассказали о русофобии в европейских странах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.