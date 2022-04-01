Полмиллиона таксистов и курьеров-партнеров Яндекса получат выплаты при болезни

Компания расширит действие программы поддержки партнеров

Яндекс.Такси, Доставка, Еда и Лавка расширяют программу страхования для партнеров при наступлении несчастного случая или болезни, в том числе Covid-19. Она будет доступна водителям такси и курьерам сервисов. Об этом говорится в сообщении компании. Размер выплат «больничных» составит от 800 рублей до 2 тысяч рублей в день в зависимости от региона.

Компания планирует значительно увеличить круг партнеров, которым компенсируется полная стоимость страховых полисов. Под действие программы попадут водители и курьеры, которые ранее не могли получить полную компенсацию полиса. Это, в первую очередь, парковые водители, которые имеют статус «золото» или «платина» в программе привилегий. Ранее им компенсировали только половину стоимости.

Кроме того, программа будет расширена на парковых водителей со статусом «серебро». Оператором страхования является «Манго Страхование».

Также вся стоимость страховки компенсируется самозанятым водителям и индивидуальным предпринимателям в статусе «платина», «золото» или «серебро».

Возможность участия в программе теперь получают постоянные партнеры Яндекс.Доставки. Кроме того, в планах компенсация стоимости полиса партнерам Яндекс Еды и Лавки.

Яндекс.Такси также участвует в разработке мер поддержки, направленных на снижение издержек и улучшение условий ведения бизнеса для малых и средних предприятий. Кроме того, в пилотном режиме тестируется возможность оплаты топлива частями через Яндекс.Заправки — без комиссий.

Программа добровольного страхования запущена в марте прошлого года. Изначально это был пилотный проект в девяти городах России, далее его расширили на всю географию. Как сообщала компания, общий объем инвестиций в программу до конца 2022 года составит до 1 миллиарда рублей.