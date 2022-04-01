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Один из крупнейших производителей упаковки уйдет из России

Производитель упаковки Smurfit Kappa уйдет из России

Фото: Moritz Frankenberg / Globallookpress.com

Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa, который является одним из крупнейших в Европе, решил уйти с российского рынка, говорится на сайте компании.

Группа уже приостановила поддержку своей деятельности в стране, включая импорт и экспорт. Smurfit Kappа также прекратила краткосрочное и долгосрочное финансирование. Компания планирует до окончательного ухода с российского рынка платить сотрудникам зарплаты и выполнять все юридические обязательства. Продажи Smurfit Kappa в России составляли менее одного процента.

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Компания занимается производством бумажной упаковки, картона и вторичной переработкой. В Европе она является лидером по производству гофрокартона, тарного картона и упаковки типа bag-in-box. Smurfit Kappa есть в 36 странах. В России у нее четыре производства — три в Ленинградской области и одно в Москве.

Ранее крупнейший в России поставщик упаковочной продукции Tetra Pak сообщил о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за нехватки некоторых комплектующих. Ранее в Госдуме назвали альтернативу тетрапаку — бидоны и молочные автоматы.

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Мария Строителева
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