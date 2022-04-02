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Руководителя Федерации кудо по ДФО арестовали по подозрению в руководстве бандой

Во Владивостоке суд на два месяца заключил под стражу главу Федерации кудо по ДФО Ясина

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Во Владивостоке руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александра Ясина на два месяца заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Ясина в изолятор.

Ранее сообщалось, что главу Федерации кудо по ДФО заподозрили в руководстве ОПГ. По данным следствия, Ясин возглавлял банду «Трифонские», нападавшую на граждан в Приморье. Также, по версии следствия, с 90-х годов по настоящее время члены группировки крышевали предпринимателей малого и среднего бизнеса.

У Ясина черный пояс по кудо, третий дан. Он обладает рядом наград и грамот, включая диплом от начальника управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.

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Мария Рубникович
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