Руководителя Федерации кудо по ДФО арестовали по подозрению в руководстве бандой

Во Владивостоке суд на два месяца заключил под стражу главу Федерации кудо по ДФО Ясина

Во Владивостоке руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Александра Ясина на два месяца заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Ясина в изолятор.

Ранее сообщалось, что главу Федерации кудо по ДФО заподозрили в руководстве ОПГ. По данным следствия, Ясин возглавлял банду «Трифонские», нападавшую на граждан в Приморье. Также, по версии следствия, с 90-х годов по настоящее время члены группировки крышевали предпринимателей малого и среднего бизнеса.

У Ясина черный пояс по кудо, третий дан. Он обладает рядом наград и грамот, включая диплом от начальника управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.