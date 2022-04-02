Миллионам британцев предрекли «обнищание» за одну ночь из-за энергокризиса

Bloomberg: миллионы жителей Британии обеднели за одну ночь из-за энергетического кризиса

Миллионы британцев окажутся на грани бедности за одну ночь из-за наступления энергетического кризиса в стране. Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

«Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу — после того, как цены на электроэнергию побили рекорд», — следует из материала.

По информации агентства, ситуацию в стране ухудшают погодные условия, поэтому в ближайшее время многим жителям Британии придется выбирать между сохранением бюджета и комфортной температурой в помещении. Bloomberg прогнозирует рост среднего годового счета за электроэнергию на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей).

«Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81 процент, а цены на электричество подскочили на 36 процентов», — сказано в статье.

Ранее представитель премьер-министра Британии Бориса Джонсона заявил, что Великобритания отказывается платить за российские товары, такие как газ, рублями. В Лондоне сообщили, что правительство поддерживает связь с британскими компаниями, на которые может повлиять поручение российского президента Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

