В Германии кончились боеприпасы для гранатометов из-за помощи Украине

Spiegel: Бундесвер запросил 21 миллион евро для пополнения запасов боеприпасов

Бундесвер в срочном порядке запросил у бюджетного комитета бундестага 21 миллион евро для пополнения запасов оружия и боеприпасов, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

По их данным, с помощью указанных денег немецкие военные хотят пополнить запасы боеприпасов для ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 в кратчайшие сроки, чтобы удовлетворить текущую потребность бундесвера в таких боеприпасах.

Автор публикации подчеркнул, что этот шаг показывает плохую оснащенность Вооруженных сил Германии, ведь эти боеприпасы кончились после нескольких крупных поставок военной помощи на Украину. По информации издания, у бундесвера до начала спецоперации России на Украине было всего 24 тысячи единиц боезарядов к гранатометам.

Ранее правительство ФРГ одобрило предоставление Украине бронетранспортеров типа PbV-501, предположительно, из запасов ГДР, которые в настоящее время находятся в собственности Чехии. Изначально БТР находились в ведении бундесвера, а в конце 90-х годов их передали шведской армии. Позже она продала их чешской компании, которая теперь стремится продать их Украине.

