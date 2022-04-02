Вице-президент США открестилась от слов Байдена о смене власти в России

Вице-президент США Харрис заверила, что у Вашингтона нет планов сменить власть в России

У США нет планов попытаться сменить власть в России или сместить действующего президента страны Владимира Путина. С таким заявлением выступила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, передает Daily Mail.

«Мы не за смену режима, и это не наша политика», — заверила Харрис. Ранее такие намерения приписали американскому президенту Джо Байдену из-за его слов о том, что Путин «не может оставаться дальше у власти». Однако позже Байден отрицательно ответил на вопрос о том, являются ли его слова призывом к смене власти в России.

Между тем Харрис добавила, что США продолжат наращивать санкционное давление на Россию. «Наша политика с самого начала была направлена ​​на реализацию реальных [экономических] издержек у России в виде жестких санкций, которые оказывают реальное и непосредственное воздействие», — пояснила вице-президент.

Харрис не впервой публично комментировать свою политическую позицию, которая не всегда совпадает с позицией Байдена. В США существует мнение о том, что вице-президент имеет больше политического влияния и амбиций, чем лидер страны. В декабре 2021 года после вопроса журналисту на эту тему, Харрис повела себя эмоционально.

