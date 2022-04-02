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Медведев вспомнил Черномырдина во время разговора о вступлении Украины в ЕС

Зампред Совбеза Медведев напомнил байку с Черномырдиным о том, когда Украина вступит в ЕС

Фото: Globallookpress.com

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал желание Украины вступить в Евросоюз (ЕС) словами, которые приписываются бывшему российскому премьер-министру Виктору Черномырдину.

Политик заявил, что Украина давно хочет в ЕС, а сейчас ее желание возросло. Позиция России на этот счет украинцам известна: вступайте, если есть желание. Однако вступление в ЕС, отметил Медведев, происходит только через ее партнерскую организацию НАТО, что доказывает опыт с Черногорией и Македонией.

В контексте данной ситуации зампред Совета безопасности вспомнил слова из недавнего прошлого, которые приписывают Виктору Черномырдину.

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«В тот период, когда он был послом на Украине, его якобы спросили: "Когда Украина вступит в ЕС?" Он очень быстро ответил: "Сразу после Турции". "А Турция когда?" — уточнили у него. "Турция? Никогда…"» — вспомнил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увидел конкретику в ходе обсуждения членства в ЕС. Накануне он встретился с лидером Европарламента Робертой Метсолой, которая подтвердила поддержку стремления Украины стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

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Никита Абрамов
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