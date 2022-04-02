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В Британии заподозрили Китай в помощи России на Украине

The Times со ссылкой на СБУ обвинила Китай в хакерской атаке на Украину

Фото: Florence Lo / Reuters

В Британии заподозрили Китай в проведении серии кибератак на порталы Министерства обороны Украины и другую украинскую информационную инфраструктуру прямо перед началом российской спецоперации в республике. Об этом пишет The Times со ссылкой на информацию от Службы безопасности Украины (СБУ).

По предоставленным СБУ данным, хакерской атаке подверглись более 600 сайтов, так или иначе связанных с оборонной и ядерной сферами Украины. Эти атаки якобы координировались правительством Китая и начались еще до завершения зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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Далее в статье говорится, что китайцы избрали целью проникнуть в информационное поле всех украинских учреждений, начиная от пограничной службы до Национального банка Украины и администрации железных дорог. Пик активности атак из Китая пришелся на 23 февраля, за день до начала спецоперации России на Украине. На этом основании источники из СБУ обвиняют Китай в непосредственной поддержке Кремля.

Ранее глава МИД Китая Ван И предупреждал о попытках распространять лживую информацию об участии Пекина в эскалации российско-украинского конфликта. Лидер КНР Си Цзиньпин 18 марта призывал ЕС и США начать с Москвой диалог о гарантиях европейской безопасности.

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Дмитрий Настасьев
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