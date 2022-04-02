В ЛНР описали условия содержания сложивших оружие украинских военных

Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что пленные военные ВСУ содержатся в нормальных условиях

Сложившие оружие пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) содержатся в Луганской народной республике в нормальных условиях в соответствии с принципами международного права. Об этом уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала в интервью РИА Новости, опубликованном в Telegram.

«В настоящий момент они содержатся в условиях в соответствии со всеми существующими принципами международного права, им оказывается необходимая помощь», — рассказала она.

По словам Сердюковой, на территории ЛНР находятся 170 пленных украинских военных, ей удалось встретиться с некоторыми из них. Омбудсмен уточнила, что они смогли связаться с родственниками, которые находятся на подконтрольной Украине территории, и показать, что они живы, здоровы, что им оказывается вся необходимая помощь.

Также Сердюкова отметила, что пленные военные не хотят возвращаться обратно в армию Украины. Военнослужащие поняли, что пропаганда, которая на протяжении восьми лет «льется в уши» очень далека от действительности, отметила Сердюкова.

Ранее омбудсмен в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытали людей, несогласных с действиями Киева. Те, кто высказывались против киевского режима, подвергались тюремному заключению и пыткам, утверждает Морозова.

