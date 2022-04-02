Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР описали условия содержания сложивших оружие украинских военных

Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила, что пленные военные ВСУ содержатся в нормальных условиях

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сложившие оружие пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) содержатся в Луганской народной республике в нормальных условиях в соответствии с принципами международного права. Об этом уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала в интервью РИА Новости, опубликованном в Telegram.

«В настоящий момент они содержатся в условиях в соответствии со всеми существующими принципами международного права, им оказывается необходимая помощь», — рассказала она.

По словам Сердюковой, на территории ЛНР находятся 170 пленных украинских военных, ей удалось встретиться с некоторыми из них. Омбудсмен уточнила, что они смогли связаться с родственниками, которые находятся на подконтрольной Украине территории, и показать, что они живы, здоровы, что им оказывается вся необходимая помощь.

Также Сердюкова отметила, что пленные военные не хотят возвращаться обратно в армию Украины. Военнослужащие поняли, что пропаганда, которая на протяжении восьми лет «льется в уши» очень далека от действительности, отметила Сердюкова.

Ранее омбудсмен в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила, что в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытали людей, несогласных с действиями Киева. Те, кто высказывались против киевского режима, подвергались тюремному заключению и пыткам, утверждает Морозова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский прокомментировал авиаудар по нефтебазе в Белгороде
В Совфеде ответили на вопрос об организации референдума в Южной Осетии
Пенсионерка перевела через дорогу робота-доставщика и умилила сеть
Путин наградил спасателей после крушения Ми-8 на Камчатке
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк с разницей в десять минут
В Германии пообещали не задействовать силы на Украине
Раскрыта современная схема работы фарцовщиков
Глава МИД Японии прибыл на переговоры в Польшу
В Белгороде начнут мониторить качество воздуха после пожара на нефтебазе
В ЛНР описали условия содержания сложивших оружие украинских военных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.