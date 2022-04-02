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Нурмагомедов позвал бывшего чемпиона UFC в Дагестан

Хабиб Нурмагомедов пригласил бывшего чемпиона UFC Генри Сехудо в Дагестан

Фото: Jasen Vinlove / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов пригласил Генри Сехудо в Дагестан. Ролик доступен в Twitter-аккаунте американца.

33-летний Нурмагомедов на камеру позвал Сехудо, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), посетить его родину — село Сильди. Кроме того, россиянин предложил бывшему чемпиону UFC провести семинар по вольной борьбе или MMA.

Сехудо становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он также выигрывал золото Олимпийских игр в вольной борьбе. «Величайший пообщался с Орлом», — такими словами Сехудо описал беседу с Нурмагомедовым, который так же является экс-чемпионом UFC.

Оба бойца завершили выступления. Нурмагомедов трижды защитил пояс чемпиона UFC. После ухода из спорта он сосредоточился на собственном промоушене Eagle FC.

Николай Костюков
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