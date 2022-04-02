Власти Москвы оценили эпидобстановку в столице

Заммэра Москвы Ракова заявила об улучшении эпидемиологической обстановки в столице

Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в Москве улучшилась. Так ситуацию с коронавирусом в столице оценила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает РИА Новости.

«Благодаря заметному снижению как ежедневного количества заболевших ковидом, так и количества госпитализаций, меняется работа медицинских и реабилитационных учреждений», — рассказала она.

Также заммэра отметила, что огромные мощности, которые были развернуты на пиках заболеваемости, на данный момент не требуются. Сейчас медицина в Москве может сосредоточиться на оказании плановой и специализированной помощи.

2 апреля в России выявили 17 949 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (994), Санкт-Петербурге (917) и Московской области (575).