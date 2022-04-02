Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Москвы оценили эпидобстановку в столице

Заммэра Москвы Ракова заявила об улучшении эпидемиологической обстановки в столице

Фото: Shutterstock

Эпидемиологическая обстановка по COVID-19 в Москве улучшилась. Так ситуацию с коронавирусом в столице оценила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает РИА Новости.

«Благодаря заметному снижению как ежедневного количества заболевших ковидом, так и количества госпитализаций, меняется работа медицинских и реабилитационных учреждений», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля

Также заммэра отметила, что огромные мощности, которые были развернуты на пиках заболеваемости, на данный момент не требуются. Сейчас медицина в Москве может сосредоточиться на оказании плановой и специализированной помощи.

2 апреля в России выявили 17 949 случаев заражения коронавирусом за сутки. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (994), Санкт-Петербурге (917) и Московской области (575).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Первая в Евросоюзе страна полностью отказалась от российского газа
Песков ответил на вопрос об использовании VPN
Психолог назвал способ сохранения самообладания
Песков рассказал о пошатнувшемся престиже доллара и евро из-за санкций Запада
Раскрыта одна из главных целей спецоперации России на Украине
Песков высказался о двойных стандартах оппонентов России
Песков назвал главных врагов народа
В Белоруссии заявили о готовности расплачиваться за газ из России в рублях
Россиянам спрогнозировали самую холодную апрельскую ночь
В Кремле заявили о взаимовыгодном партнерстве между Россией и Турцией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.