Кремль рассказал о «самом страшном» на Украине

Представитель Кремля Песков заявил, что националисты на Украине присутствовали во власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что националисты на протяжении многих лет были свободны от преследования на Украине и, что самое страшное, присутствовали во власти. Об этом он заявил в интервью каналу «Беларусь 1», передает РИА Новости.

По его словам, в течение многих лет нацисты были абсолютно свободны от какого-либо давления, от преследования, делали, что хотели. «Причем это было не только на западе Украины, где они традиционно этим грешили, но вот эта зараза стала расползаться по всей стране», — сказал Песков, добавив, что представители националистических элементов были во власти.

Представитель Кремля добавил, что Россия рассчитывает на то, что так или иначе проявления националистических идей будут запрещены на Украине и начнут «потихоньку отмирать».

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что демилитаризация Украины в рамках российской спецоперации «идет полным ходом». «Военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой операции», — сказал он.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).