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В Германии пообещали не задействовать силы на Украине

Генеральный инспектор ВС ФРГ Цорн пообещал не задействовать силы на территории Украины

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Эберхард Цорн пообещал не задействовать силы на Украине. Его слова в субботу, 2 апреля, приводит РИА Новости.

По словам Цорна, Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины.

1 апреля сообщалось, что правительство ФРГ одобрило предоставление Украине бронетранспортеров (БТР). Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила поставку Киеву 58 единиц техники типа PbV-501.

Ранее газета Die Welt сообщила, что между Германией и Украиной отсутствует согласие относительно того, какое оружие необходимо поставлять на нынешнем этапе. Как отмечает газета, Украина требует от ФРГ, в первую очередь, разведывательные и боевые дроны, так называемые радары артиллерийской разведки.

Марина Совина
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