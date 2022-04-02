В Германии пообещали не задействовать силы на Украине

Генеральный инспектор ВС ФРГ Цорн пообещал не задействовать силы на территории Украины

Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Эберхард Цорн пообещал не задействовать силы на Украине. Его слова в субботу, 2 апреля, приводит РИА Новости.

По словам Цорна, Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины.

1 апреля сообщалось, что правительство ФРГ одобрило предоставление Украине бронетранспортеров (БТР). Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила поставку Киеву 58 единиц техники типа PbV-501.

Ранее газета Die Welt сообщила, что между Германией и Украиной отсутствует согласие относительно того, какое оружие необходимо поставлять на нынешнем этапе. Как отмечает газета, Украина требует от ФРГ, в первую очередь, разведывательные и боевые дроны, так называемые радары артиллерийской разведки.