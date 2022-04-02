В Германии пообещали не задействовать силы на Украине
Генеральный инспектор Вооруженных сил (ВС) ФРГ Эберхард Цорн пообещал не задействовать силы на Украине. Его слова в субботу, 2 апреля, приводит РИА Новости.
По словам Цорна, Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины.
1 апреля сообщалось, что правительство ФРГ одобрило предоставление Украине бронетранспортеров (БТР). Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт одобрила поставку Киеву 58 единиц техники типа PbV-501.
Ранее газета Die Welt сообщила, что между Германией и Украиной отсутствует согласие относительно того, какое оружие необходимо поставлять на нынешнем этапе. Как отмечает газета, Украина требует от ФРГ, в первую очередь, разведывательные и боевые дроны, так называемые радары артиллерийской разведки.