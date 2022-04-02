Ситуацию на Украине назвали катализатором для «похорон гегемонии США»

Global Times: ситуация на Украине станет катализатором для «похорон гегемонии США»

Ситуация на Украине может стать катализатором для «похорон гегемонии США» и концом доминирования доллара в мире. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи заявил, что американская сторона планировала использовать конфликт для ослабления России, а также получения экономической и политической выгоды. Кроме того, Вашингтон пытался создать преграды для Европы в достижении стратегической автономии, пишет издание. Однако введение антироссийских санкций не поддержали многие государства-члены ООН, что «нанесло удар» по Соединенным Штатам.

«Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», — отметил автор.

В беседе с Global Times профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И подчеркнул, что в настоящее время Вашингтон контролирует Европу при помощи НАТО, однако Североатлантический альянс ждут трудности. «Блок с "умершим мозгом" в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?» — заявил он.

Ранее The Hill писал, что антироссийские санкции и последовавшее за этим увеличение стоимости энергоносителей может привести экономику США к рецессии. Автор отметил, что недавний скачок цен на энергоносители «сильно ударил по многим семьям и отраслям и может иметь гораздо более серьезные последствия для американской и мировой экономики».

