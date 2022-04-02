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Чемпион UFC помог сопернику Чимаева в подготовке к поединку

Чемпион UFC Камару Усман помог Гилберту Бернсу в подготовке к бою с Хамзатом Чимаевым

Фото: Shutterstock

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Гилберт Бернс рассказал о подготовке к поединку против шведского спортсмена чеченского происхождения Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает TMZ.

35-летнему Бернсу помог чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. «Он приходил пару раз. Не назвал бы это совместными занятиями, Камару скорее взял на себя роль тренера», — добавил бразилец. Он высоко оценил интеллект Усмана и отметил, что чемпион UFC дал ему ценные советы.

Бернс и Чимаев проведут поединок на UFC 273, который пройдет в ночь на 10 апреля. Во втором по значимости бою вечера сойдутся россиянин Петр Ян и Алджамэйн Стерлинг.

Чимаев одержал десять побед в десяти поединках. Четыре из них — под эгидой UFC. В последнем бою чеченец вынудил сдаться в первом раунде китайца Ли Цзинляна.

Николай Костюков
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